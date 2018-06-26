НБУ на 27 червня послабив курс гривні до 26,18 грн/долар

Євро подешевшав до 30,57 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 27 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,18 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2618,9170 гривні за 100 доларів (+1,5545);

3056,7999 гривні за 100 євро (-5,5142);

4,1709 гривні за 10 рублів (+0,0130).

Курс долара на міжбанку у продажу 26 червня 2018 року підвищився на 0,5 копійки до 26,205 грн/дол, курс купівлі підвищився на 0,5 копійок до 26,18 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки - до 30,57 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 червня 2018 року, 11:15 курс долара в продажу знизився на 3 копійки до 26,22 гривень, у купівлі курс долара знизився на 3 копійки до 26,02 гривень за долар. Порівняно з даними 25 червня, курс євро у продажу підвищився на 6 копійок - до 30,84 гривень за євро.