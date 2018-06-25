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НБУ на 26 червня зміцнив курс гривні до 26,17 грн/долар

НовиниФінанси    25.06.2018 - 17:54
Фото: НБУ зміцнив курс гривні
Фото: НБУ зміцнив курс гривні

Євро подорожчав до 30,62 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,17 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2617,3625 гривні за 100 доларів (-6,5276);

3062,3141 гривні за 100 євро (+6,0069);

4,1579 гривні за 10 рублів (+0,0088).

Курс долара на міжбанку в продажу 25 червня 2018 року знизився на 1,5 копійок до 26,20 грн/дол, курс купівлі знизився на 1,5 копійок до 26,175 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 6 копійок - до 30,59 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу знизився на 5 копійок до 26,25 гривень, у купівлі курс долара знизився на 3 копійки до 26,05 гривень за долар. Порівняно з даними 22 червня, курс євро у продажу підвищився на 2 копійки - до 30,78 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку 25 червня знизився до 26,20 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,25 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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