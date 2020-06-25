НБУ на 25 июня повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до отметки 26,65 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 июня установлен на таком уровне: 26,6509 гривен за 1 доллар (+0,0431 грн). При этом курс доллара на 24 июня составляет 26,6078 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,06 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 июня справочный курс на уровне 26,64 грн/доллар, повысив его по сравнению с 23 июня (26,61 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 24 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 26,73 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 30,17 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,53 (26,56 - 23 июня), продажи - 26,73 (26,76 - 23 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,72 (29,66 - 23 июня), продажи - 30,17 (30,07 - 23 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,44 (3,44 - 23 июня), продажи 3,87 (3,87 - 23 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: Александр Белоус