НБУ на 24 июня снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился до отметки 26,60 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,60 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 июня установлен на таком уровне: 26,6078 гривен за 1 доллар (-0,0617 грн). При этом курс доллара на 23 июня составляет 26,6695 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,64 гривен за доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,07 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 июня справочный курс на уровне 26,61 грн/доллар, снизив его по сравнению с 22 июня (26,67 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 23 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 26,76 гривен за доллар. Курс евро вырос на 4 копейки до 30,07 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,56 (26,61 - 22 июня), продажи - 26,76 (26,82 - 22 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,66 (29,59 - 22 июня), продажи - 30,07 (30,03 - 22 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,44 (3,42 - 22 июня), продажи 3,87 (3,87 - 22 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: Александр Белоус