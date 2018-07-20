НБУ на 23 июля укрепил курс гривны до 26,45 грн/доллар

Евро подорожал до 30,86 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,45 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2644,6104 гривны за 100 долларов (-2,6329);

3086,2603 гривны за 100 евро (+18,6348);

4,1655 гривны за 10 рублей (-0,0182).

Курс доллара на межбанке в продаже сегодня, 20 июля 2018 года, понизился на 1 копейку - до 26,45 грн/долл, курс в покупке повысился на 1 копейку - до 26,43 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 30 копеек - до 30,98 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 июля 2018 года, в 11:40 курс доллара в продаже не изменился по сравнению с предыдущим днем и составил 26,50 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 2 копейки - до 26,29 гривен за доллар. По сравнению с данными 19 июля курс евро в продаже вырос на 1 копейку - до 31,04 гривен за евро.