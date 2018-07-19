НБУ на 20 июля ослабил курс гривны до 26,47 грн/доллар

Евро подорожал до 30,68 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,47 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2647,2433 гривны за 100 долларов (+16,9095);

3067,6255 гривны за 100 евро (+13,5449);

4,1837 гривны за 10 рублей (-0,002).

Курс доллара на межбанке в продаже 19 июля 2018 года повысился на 3 копейки - до 26,46 грн/долл, курс в покупке повысился на 4 копейки - до 26,42 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 6 копеек - до 30,68 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 июля 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже повысился на 16 копеек - до 26,50 гривен, в покупке курс доллара вырос на 11 копеек - до 26,27 гривен за доллар. По сравнению с данными 18 июля курс евро в продаже вырос на 12 копеек - до 30,99 гривен за евро.