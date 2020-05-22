НБУ на 22 мая резко повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 мая установлен на таком уровне: 26,7699 гривен за 1 доллар (+0,1845 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 26,5854 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 21 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 26,79 гривен за доллар, курс в покупке до 26,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 29,37 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 мая справочный курс на уровне 26,78 грн/доллар, повысив его по сравнению с 20 мая (26,56 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 21 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 20 копеек до 26,93 гривен за доллар. Курс евро вырос на 29 копеек до 29,44 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,64 (26,49 - 20 мая), продажи - 26,93 (26,73 - 20 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,72 - 20 мая), продажи - 29,44 (29,15 - 20 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,25 (3,21 - 20 мая), продажи 3,72 (3,68 - 20 мая) грн за 10 рублей.