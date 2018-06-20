НБУ на 21 июня ослабил курс гривны до 26,47 грн/доллар

Евро подорожал до 30,65 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,47 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2647,5945 гривны за 100 долларов (+2,9506);

3065,3849 гривны за 100 евро (+15,0526);

4,1617 гривны за 10 рублей (+0,0338).

Курс доллара на межбанке в продаже 20 июня 2018 года понизился на 6 копеек до 26,40 грн/долл, курс покупки понизился на 7 копеек до 26,36 грн/долл. Курс евро в продаже незначительно понизился - до 30,58 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 6 копеек до 26,46 гривен, в покупке курс доллара повысился на 5 копеек до 26,21 гривен за доллар. По сравнению с данными 19 июня, курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,87 гривен за евро.