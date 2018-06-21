НБУ на 22 червня зміцнив курс гривні до 26,30 грн/долар

Євро подешевшав до 30,35 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 22 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,30 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2630,5365 гривні за 100 доларів (-17,0580);

3035,1130 гривні за 100 євро (-30,2719);

4,1239 гривні за 10 рублів (-0,0378).

Курс долара на міжбанку в продаж 21 червня 2018 року знизився на 11,5 копійок до 26,285 грн/дол, курс купівлі знизився на 7 копійок до 26,36 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок - до 30,45 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу знизився на 5 копійок до 26,41 гривень, у купівлі курс долара знизився на 4 копійки до 26,17 гривень за долар. У порівнянні з даними 20 червня, курс євро на продажу знизився на 9 копійок - до 30,78 гривень за євро.