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НБУ на 22 июня снизил официальный курс доллара

Новости » Финансы     22.06.2020 - 07:45
НБУ на 22 июня снизил официальный курс доллара
Фото: курс доллара немного опустился (РБК-Украина)

Доллар подешевел до 26,72 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июня 2020 года снизил официальный курс - до 26,72 гривен за доллар. Это на четыре копейки ниже, чем было в предыдущий банковский день.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В частности, официальный курс на 22 июня установлен на уровне 26,7207 гривен за один доллар. Отметим, курс доллара на 19 июня составлял 26,7633 гривен.

НБУ на 22 июня снизил официальный курс доллара

Межбанк

На открытии межбанка 19 июня курс доллара в продаже опустился до отметки 26,73 гривен и торговался на данной отметке вплоть до закрытия торгов.

В то же время курс евро на межбанке был менее стабилен. На открытии торгов единая европейская валюта продолжила тренд на снижение и торговалась ниже психологической отметки, однако торги по евро закрылись на показателе 30,00 гривен.

Наличный рынок

Наличный доллар в обменниках 19 июня в среднем продавался за 26,83 гривен, курс евро - за 30,08 гривен.

В целом, в обменных пунктах средний курс покупки доллара составлял 26,63 (26,68 - 18 июня), продажи - 26,83 (26,88 - 18 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро 29,66 (29,74 - 18 июня), продажи - 30,08 (30,19 - 18 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля 3,42 (3,41 - 18 июня), продажи 3,87 (3,87 - 18 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныКурс гривныКурс доллара
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