НБУ на 22 апреля повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 апреля установлен на таком уровне: 27,0815 гривен за 1 доллар (+0,0041 грн). При этом курс доллара на 21 апреля составляет 27,0774 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 21 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,12 гривен за доллар, курс в покупке - 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 29,40 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 апреля справочный курс на уровне 27,09 грн/доллар, повысив его по сравнению с 17 апреля (27,07 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 21 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 29,66 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,02 (27,04 - 17 апреля), продажи - 27,40 (27,38 - 17 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,03 (29,07 - 17 апреля), продажи - 29,66 (29,67 - 17 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,21 - 17 апреля), продажи 3,68 (3,71 - 17 апреля) грн за 10 рублей.