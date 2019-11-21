НБУ на 21 ноября снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,18 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 ноября установлен на таком уровне: 2418,3603 гривен за 100 долларов (-2,0325 гривен).

При этом курс доллара на 20 ноября составляет 2420,3928 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 20 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 24,19 гривен за доллар, курс в покупке до 24,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,76 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 ноября справочный курс на уровне 24,18 грн/доллар, снизив его по сравнению с 19 ноября (24,20).

В то же время в обменных пунктах Украины 20 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 24,31 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,93 гривен за евро

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,12 (24,13 - 19 ноября), продажи - 24,31 (24,34 - 19 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,56 (26,57 - 19 ноября), продажи - 26,93 (26,95 - 19 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,48 - 19 ноября), продажи 3,83 (3,84 - 19 ноября) грн за 10 рублей.