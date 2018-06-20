НБУ на 21 червня послабив курс гривні до 26,47 грн/долар

Євро подорожчав до 30,65 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 21 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,47 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2647,5945 гривні за 100 доларів (+2,9506);

3065,3849 гривні за 100 євро (+15,0526);

4,1617 гривні за 10 рублів (+0,0338).

Курс долара на міжбанку в продаж 20 червня 2018 року знизився на 6 копійок до 26,40 грн/дол, курс купівлі знизився на 7 копійок до 26,36 грн/дол. Курс євро у продажу дещо знизився - до 30,58 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 6 копійок до 26,46 гривень, курс купівлі долара підвищився на 5 копійок до 26,21 гривень за долар. Порівняно з даними 19 червня, курс євро на продажу знизився на 2 копійки - до 30,87 гривень за євро.