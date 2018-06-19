НБУ на 20 июня ослабил курс гривны до 26,44 грн/доллар

Евро подешевел до 30,50 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,44 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2644,6439 гривны за 100 долларов (+11,7452);

3050,3323 гривны за 100 евро (-7,2530);

4,1279 гривны за 10 рублей (-0,0195).

Курс доллара на межбанке в продаже 19 июня 2018 года повысился на 4 копейки до 26,46 грн/долл, курс покупки повысился на 4 копейки до 26,43 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 7 копеек - до 30,58 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 8 копеек до 26,40 гривен, в покупке курс доллара повысился на 7 копеек до 26,16 гривен за доллар. По сравнению с данными 18 июня, курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 30,89 гривен за евро.