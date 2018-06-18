НБУ на 19 июня немного ослабил курс гривны до 26,32 грн/доллар

Евро подорожал до 30,57 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем немного ослабил курс гривны до 26,32 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2632,8987 гривны за 100 долларов (+1,3444);

3057,5853 гривны за 100 евро (+6,0349);

4,1474 гривны за 10 рублей (-0,0507).

Курс доллара на межбанке в продаже 18 июня 2018 года повысился на 6 копеек до 26,42 грн/долл, курс покупки повысился на 6 копеек до 26,39 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 7 копеек - до 30,65 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 5 копеек до 26,32 гривен, в покупке курс доллара повысился на 4 копейки до 26,09 гривен за доллар. По сравнению с данными 15 июня, курс евро в продаже понизился на 3 копейки - до 30,78 гривен за евро.