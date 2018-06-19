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НБУ на 20 червня послабив курс гривні до 26,44 грн/долар

НовиниФінанси    19.06.2018 - 17:50
Фото: НБУ послабив курс гривні
Фото: НБУ послабив курс гривні

Євро подешевшав до 30,50 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 20 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,44 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2644,6439 гривні за 100 доларів (+11,7452);

3050,3323 гривні за 100 євро (-7,2530);

4,1279 гривні за 10 рублів (-0,0195).

Курс долара на міжбанку в продаж 19 червня 2018 року підвищився на 4 копійки до 26,46 грн/дол, курс купівлі підвищився на 4 копійки до 26,43 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок - до 30,58 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 8 копійок до 26,40 гривень, курс купівлі долара підвищився на 7 копійок до 26,16 гривень за долар. Порівняно з даними 18 червня, курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 30,89 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку 19 червня підвищився до 26,46 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,40 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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