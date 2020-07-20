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НБУ на 20 июля повысил курс доллара до максимума с начала апреля

Киев, Понедельник 20 июля 2020 08:45
НБУ на 20 июля повысил курс доллара до максимума с начала апреля
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар дорожает после назначения нового главы НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,36 гривен за доллар. Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 июля установлен на таком уровне: 27,3606 гривен за 1 доллар (+0,0868 грн). При этом курс доллара на 27 июля составляет 27,2738 гривен за 1 доллар.

НБУ на 20 июля повысил курс доллара до максимума с начала апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара вырос до максимума с начала апреля 2020 года. Выше курс был только 6 апреля - 27,3730 гривен за доллар.

НБУ на 20 июля повысил курс доллара до максимума с начала апреля

bank.gov.ua

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,37 гривен за доллар, курс в покупке до 27,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 31,16 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 июля справочный курс на уровне 27,34 грн/доллар, повысив его по сравнению с 16 июля (27,27 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 27 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 13 копеек до 27,49 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 31,30 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,21 (27,11 - 16 июля), продажи - 27,49 (27,36 - 16 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,73 (30,62 - 16 июля), продажи - 31,30 (31,15 - 16 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,46 - 16 июля), продажи 3,87 (3,87 - 16 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, Верховная рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко.

Валютный рынок пока оценивает назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины негативно для гривны.

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