НБУ на 20 липня послабив курс гривні до 26,47 грн/долар

Євро подорожчав до 30,68 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 20 липня 2018 року у порівняні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,47 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2647,2433 гривні за 100 доларів (+16,9095);

3067,6255 гривні за 100 євро (+13,5449);

4,1837 гривні за 10 рублів (-0,002).

Курс долара на міжбанку у продажу 19 липня 2018 року підвищився на 3 копійки - до 26,46 грн/дол, курс купівлі підвищився на 4 копійки - до 26,42 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок - до 30,68 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 липня 2018 року, в 11:30 курс долара в продажу підвищився на 16 копійок - до 26,50 гривень, курс купівлі долара виріс на 11 копійок - до 26,27 гривень за долар. Порівняно з даними 18 липня курс євро у продажу виріс на 12 копійок - до 30,99 гривень за євро.