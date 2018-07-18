НБУ на 19 июля ослабил курс гривны до 26,30 грн/доллар

Евро подешевел до 30,54 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 18 июля, ослабил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 630,3338 гривны за 100 долларов (+8,1775);

3 054,0806 гривны за 100 евро (-15,6778);

4,1817 гривны за 10 рублей (-0,0181).

Напомним, курс доллара на межбанке в продаже 18 июля 2018 года вырос на 17 копеек - до 26,43 грн/долл, курс покупки вырос на 14 копеек - до 26,24 грн/долл. Курс евро в продаже не изменился - до 30,75 грн/евро.

Добавим, что в обменных пунктах Украины сегодня, 18 июля 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже вырос на 5 копеек - до 26,33 гривен, курс покупки доллара повысился на 5 копеек - до 26,16 гривен за доллар. По сравнению с данными на 17 июля курс евро в продаже снизился на 5 копеек - до 30,87 гривен за евро.