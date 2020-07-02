НБУ на 2 июля повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,77 гривен за доллар. Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 июля установлен на таком уровне: 26,7700 гривен за 1 доллар (+0,1024 грн). При этом курс доллара на 1 июля составляет 26,6676 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 26,77 гривен за доллар, курс в покупке до 26,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 30,04 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 1 июля справочный курс на уровне 26,75 грн/доллар, снизив его по сравнению с 30 июня (26,66 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 1 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 26,79 гривен за доллар. Курс евро вырос на 2 копейки до 30,03 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,59 (26,56 - 30 июня), продажи - 26,79 (26,76 - 30 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,62 (29,60 - 30 июня), продажи - 30,03 (30,01 - 30 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,42 - 30 июня), продажи 3,85 (3,85 - 30 июня) грн за 10 рублей.