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НБУ на 2 липня послабив курс гривні до 26,33 грн/долар

НовиниФінанси    27.06.2018 - 17:54
Фото: Національний банк України (УНІАН)
Фото: Національний банк України (УНІАН)

Євро подорожчав до 30,58 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,33 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2632,7494 гривні за 100 доларів (+13,8324);

3058,2017 гривні за 100 євро (+1,4018);

4,1700 гривні за 10 рублів (-0,0009).

Курс долара на міжбанку в продажу 27 червня 2018 року збільшився на 15,5 копійки до 26,36 грн/дол, курс купівлі підвищився на 145 копійок до 26,32 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 3 копійки - до 30,60 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 червня 2018 року, 11:10 курс долара в продажу підвищився на 7 копійок до 26,29 гривень, курс купівлі долара підвищився на 6 копійок до 26,08 гривень за долар. Порівняно з даними 26 червня, курс євро у продажу підвищився на 1 копійку - до 30,85 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку 27 червня підвищився до 26,36 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,29 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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