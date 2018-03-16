НБУ на 19 березня послабив курс гривні до 26,35 грн/долар

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,35 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2635,3910 гривні за 100 доларів (+8,1256);

3241,7945 гривні за 100 євро (-0,5137);

4,5838 гривні за 10 рублів (-0,0239).

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 березня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 25 копійок до 26,63 гривні/долар, курс купівлі підвищився на 20 копійок - до 26,25 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними на 15 березня, збільшився на 25 копійок - до 32,95 гривні/євро.

Курс долара на міжбанку в продаж 16 березня 2018 року підвищився на 13 копійок - до 26,45 грн/дол, курс купівлі підвищився на 13 копійок до 26,45 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок - до 32,43 грн/євро.