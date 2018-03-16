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НБУ на 19 березня послабив курс гривні до 26,35 грн/долар

НовиниФінанси    16.03.2018 - 17:59
Фото: НБУ послабив курс гривні (фото з відкритих джерел)
Фото: НБУ послабив курс гривні (фото з відкритих джерел)

Євро незначно подешевшав

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,35 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2635,3910 гривні за 100 доларів (+8,1256);

3241,7945 гривні за 100 євро (-0,5137);

4,5838 гривні за 10 рублів (-0,0239).

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 березня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 25 копійок до 26,63 гривні/долар, курс купівлі підвищився на 20 копійок - до 26,25 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними на 15 березня, збільшився на 25 копійок - до 32,95 гривні/євро.

Курс долара на міжбанку в продаж 16 березня 2018 року підвищився на 13 копійок - до 26,45 грн/дол, курс купівлі підвищився на 13 копійок до 26,45 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок - до 32,43 грн/євро.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Курс долара на міжбанку 16 березня підвищився до 26,45 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,63 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги: Національний банк України, Курс гривні
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