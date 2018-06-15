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НБУ на 18 июня ослабил курс гривны до 26,32 грн/доллар

НовостиФинансы    15.06.2018 - 17:42
Фото: НБУ ослабил курс гривны
Фото: НБУ ослабил курс гривны

Евро подешевел до 30,52 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,32 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2631,5543 гривны за 100 долларов (+9,5865);

3051,5504 гривны за 100 евро (-24,0178);

4,1981 гривны за 10 рублей (-0,0138).

Курс доллара на межбанке в продаже 15 июня 2018 года повысился на 10 копеек до 26,36 грн/долл, курс покупки повысился на 10 копеек до 26,33 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 3 копейки - до 30,57 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 июня 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже повысился на 8 копеек до 26,27 гривен, в покупке курс доллара повысился на 6 копеек до 26,05 гривен за доллар. По сравнению с данными 14 июня, курс евро в продаже понизился на 22 копейки - до 30,81 гривен за евро.

 

Курс доллара на межбанке 15 июня повысился до 26,36 гривен/доллар Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,27 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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