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НБУ на 19 червня трохи послабив курс гривні до 26,32 грн/долар

НовиниФінанси    18.06.2018 - 17:53
Фото: НБУ послабив курс гривні
Фото: НБУ послабив курс гривні

Євро подорожчав до 30,57 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 19 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем трохи послабив курс гривні до 26,32 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2632,8987 гривні за 100 доларів (+1,3444);

3057,5853 гривні за 100 євро (+6,0349);

4,1474 гривні за 10 рублів (-0,0507).

Курс долара на міжбанку в продаж 18 червня 2018 року підвищився на 6 копійок до 26,42 грн/дол, курс купівлі підвищився на 6 копійок до 26,39 грн/дол. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок - до 30,65 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 5 копійок до 26,32 гривень, курс купівлі долара підвищився на 4 копійки до 26,09 гривень за долар. Порівняно з даними 15 червня, курс євро на продажу знизився на 3 копійки - до 30,78 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку 18 червня підвищився до 26,42 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,32 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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