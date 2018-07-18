НБУ на 19 липня послабив курс гривні до 26,30 грн/долар

Євро подешевшав до 30,54 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 19 липня 2018 року у порівняні з попереднім банківським днем, 18 липня, послабив курс гривні до 26,30 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2 630,3338 гривні за 100 доларів (+8,1775);

3 054,0806 гривні за 100 євро (-15,6778);

4,1817 гривні за 10 рублів (-0,0181).

Нагадаємо, курс долара на міжбанку у продажу 18 липня 2018 року зріс на 17 копійок - до 26,43 грн/дол, курс купівлі зріс на 14 копійок - до 26,24 грн/дол. Курс євро у продажу дещо підвищився - до 30,75 грн/євро.

Додамо, що в обмінних пунктах України сьогодні, 18 липня 2018 року, об 11:30 курс долара в продажу підвищився на 5 копійок - до 26,33 гривень, курс купівлі долара підвищився на 5 копійок - до 26,16 гривень за долар. Порівняно з даними 17 липня курс євро в продажу знизився на 5 копійок - до 30,87 гривень за євро.