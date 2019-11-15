НБУ на 18 ноября снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,22 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 ноября установлен на таком уровне: 2422,0132 гривен за 100 долларов (-2,4867 гривен).

При этом курс доллара на 15 ноября составляет 2424,4999 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 15 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 24,23 гривен за доллар, курс в покупке до 24,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 26,70 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 ноября справочный курс на уровне 24,22 грн/доллар, повысив его по сравнению с 14 ноября (24,25).

В то же время в обменных пунктах Украины 14 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,34 гривен за доллар, курс евро снизился на 6 копеек до 26,84 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,19 (24,19 - 14 ноября), продажи - 24,34 (24,40 - 14 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,47 (26,52 - 14 ноября), продажи - 26,84 (26,90 - 14 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 14 ноября), продажи 3,86 (3,86 - 14 ноября) грн за 10 рублей.