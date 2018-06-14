НБУ на 15 июня ослабил курс гривны до 26,22 грн/доллар

Евро подорожал до 30,75 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,22 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2621,9678 гривны за 100 долларов (+9,5468);

3075,5682 гривны за 100 евро (+2,3161);

4,2119 гривны за 10 рублей (+0,0728).

Курс доллара на межбанке в продаже 13 июня 2018 года повысился на 5,5 копейки до 26,16 грн/долл, курс покупки повысился на 5 копеек до 26,14 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 1 копейку - до 30,78 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 июня 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже повысился на 7 копеек до 26,19 гривен, в покупке курс доллара повысился на 6 копеек до 25,99 гривен за доллар. По сравнению с данными 13 июня, курс евро в продаже повысился на 9 копеек - до 31,03 гривен за евро.