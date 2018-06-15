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НБУ на 18 червня послабив курс гривні до 26,32 грн/долар

НовиниФінанси    15.06.2018 - 17:42
Фото: НБУ послабив курс гривні
Фото: НБУ послабив курс гривні

Євро подешевшав до 30,52 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,32 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2631,5543 гривні за 100 доларів (+9,5865);

3051,5504 гривні за 100 євро (-24,0178);

4,1981 гривні за 10 рублів (-0,0138).

Курс долара на міжбанку в продаж 15 червня 2018 року підвищився на 10 копійок до 26,36 грн/дол, курс купівлі підвищився на 10 копійок до 26,33 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки - до 30,57 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 червня 2018 року, 11:10 курс долара в продажу підвищився на 8 копійок до 26,27 гривень, курс купівлі долара підвищився на 6 копійок до 26,05 гривень за долар. Порівняно з даними 14 червня, курс євро на продажу знизився на 22 копійки - до 30,81 гривень за євро.

 

Курс долара на міжбанку 15 червня підвищився до 26,36 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,27 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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