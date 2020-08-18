НБУ на 18 августа снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,30 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 августа установлен на таком уровне: 27,3061 гривен за 1 доллар (-0,0413 грн). При этом курс доллара на 17 августа составляет 27,3474 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,34 гривен за доллар, курс в покупке - 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,41 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 августа справочный курс на уровне 27,31 грн/доллар, снизив его по сравнению с 14 августа (27,34 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 17 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 27,47 гривен за доллар. Курс евро вырос на 4 копейки до 32,49 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,23 (27,26 - 14 августа), продажи - 27,47 (27,52 - 14 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (31,98 - 14 августа), продажи - 32,49 (32,45 - 14 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,43 - 14 августа), продажи 3,83 (3,83 - 14 августа) грн за 10 рублей.