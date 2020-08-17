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НБУ на 17 августа снизил официальный курс доллара

Киев, Понедельник 17 августа 2020 07:45
НБУ на 17 августа снизил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подешевел еще на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,34 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 августа установлен на таком уровне: 27,3474 гривен за 1 доллар (-0,0609 грн). При этом курс доллара на 14 августа составляет 27,4083 гривен за 1 доллар.

НБУ на 17 августа снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,33 гривен за доллар, курс в покупке до 27,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 32,25 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 14 августа справочный курс на уровне 27,34 грн/доллар, снизив его по сравнению с 13 августа (27,42 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 14 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 27,52 гривен за доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 32,45 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,26 (27,37 - 13 августа), продажи - 27,52 (27,62 - 13 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,98 (32,07 - 13 августа), продажи - 32,45 (32,55 - 13 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,44 - 13 августа), продажи 3,83 (3,83 - 13 августа) грн за 10 рублей.

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