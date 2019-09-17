НБУ на 17 сентября повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,77 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 сентября установлен на таком уровне 2477,1443 гривен за 100 долларов (+6,0762 гривен).

При этом курс доллара на 16 сентября составляет 2471,0681 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 16 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс в покупке до 24,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,41 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,76 гривен за доллар, повысив его по сравнению с 13 сентября (24,68).

На межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7850 - 24,8050 грн/доллар, евро 27,3006 - 27,3202 грн/евро, российский рубль 0,3868 - 0,3873 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 16 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 24,89 гривен за доллар, курс евро вырос на 5 копеек до 27,59 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,65 (24,61 - 13 сентября), продажи - 24,89 (24,86 - 13 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,14 (27,11 - 13 сентября), продажи - 27,58 (27,54 - 13 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,51 (3,48 - 13 сентября), продажи 3,88 (3,86 - 13 сентября) грн за 10 рублей.