НБУ на 17 июля укрепил курс гривны до 26,21 грн/доллар

Евро подорожал до 30,71 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,21 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2620,6838 гривны за 100 долларов (-2,6387);

3071,4414 гривны за 100 евро (+17,107);

4,2096 гривны за 10 рублей (-0,0016).

Курс доллара на межбанке в продаже 16 июля 2018 года понизился на 5 копеек - до 26,20 грн/долл, курс в покупке понизился на 6 копеек - до 26,18 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 14 копеек - до 30,69 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 июля 2018 года, в 11:20 курс доллара в продаже снизился на 1 копейку - до 26,31 гривен, в покупке курс доллара повысился на 4 копейку - до 26,13 гривен за доллар. По сравнению с данными 13 июля курс евро в продаже повысился на 3 копейки - до 30,89 гривен за евро.