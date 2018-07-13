НБУ на 16 июля утвердил курс гривны на уровне 26,23 грн/доллар

Евро подешевел до 30,54 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем незначительно ослабил курс гривны до 26,23 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2623,3225 гривны за 100 долларов (+0,518);

3054,3344 гривны за 100 евро (-3,3311);

4,2112 гривны за 10 рублей (-0,0051).

Курс доллара на межбанке в продаже 13 июля 2018 года повысился на 1 копейку - до 26,25 грн/долл, курс в покупке также повысился на 1 копейку - до 26,24 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 7 копеек - до 30,55 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 июля 2018 года, в 11:45 курс доллара в продаже повысился на 4 копейки - до 26,32 гривен, в покупке курс доллара понизился на 1 копейку - до 26,09 гривен за доллар. По сравнению с данными 12 июля курс евро в продаже понизился на 5 копеек - до 30,86 гривен за евро.