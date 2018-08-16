НБУ на 17 августа ослабил курс гривны до 27,67 грн/доллар

Курс гривны снизился на 22 копейки по отношению к доллару

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 16 августа, ослабил курс гривны до 27,67 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на 17 августа установлен на следующем уровне:

2 767, 0533 гривны за 100 долларов (+22,0673).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что справочное значение курса доллара на 16 августа выросло до 27,63 гривен за доллар. Это на 19 копеек выше справочного курса, установленного 15 августа (27,4472 гривен за доллар).

Нацбанк публикует справочное значение курса гривны к доллару в связи с заключенным на межбанке соглашениями по состоянию на 12:00 для предоставления объектам рынка оперативного индикатора курса.

Отметим, что16 августа в обменных пунктах Украины сегодня в 15:55 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем повысился на 31 копейку - до 27,90 гривен за доллар, курс покупки доллара повысился до 27,56 гривен за доллар. По сравнению с данными 15 августа курс евро в продаже вырос на 27 копеек - до 31,81 гривен за евро.