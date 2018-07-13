НБУ на 16 липня затвердив курс гривні на рівні 26,23 грн/долар

Євро подешевшав до 30,54 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем трохи послабив курс гривні до 26,23 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2623,3225 гривні за 100 доларів (+0,518);

3054,3344 гривні за 100 євро (-3,3311);

4,2112 гривні за 10 рублів (-0,0051).

Курс долара на міжбанку у продажу 13 липня 2018 року підвищився на 1 копійку - до 26,25 грн/дол, курс купівлі також підвищився на 1 копійку - до 26,24 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок - до 30,55 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 липня 2018 року, об 11:45 курс долара в продажу підвищився на 4 копійки - до 26,32 гривень, у купівлі курс долара знизився на 1 копійку - до 26,09 гривень за долар. Порівняно з даними 12 липня курс євро на продажу знизився на 5 копійок - до 30,86 гривень за євро.