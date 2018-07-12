НБУ на 13 июля ослабил курс гривны до 26,23 грн/доллар

Евро подешевел до 30,58 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,23 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2622,8045 гривны за 100 долларов (+0,079);

3057,6655 гривны за 100 евро (-20,1029);

4,2163 4,2235 гривны за 10 рублей (-0,0072).

Курс доллара на межбанке в продаже 12 июля 2018 года повысился на 0,5 копейки - до 26,24 грн/долл, курс в покупке также повысился на 0,5 копейки - до 26,23 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 18 копеек - до 30,62 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 июля 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже повысился на 1 копейку - до 26,28 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки - до 26,10 гривен за доллар. По сравнению с данными 11 июля, курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,91 гривен за евро.