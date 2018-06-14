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НБУ на 15 червня послабив курс гривні до 26,22 грн/долар

НовиниФінанси    14.06.2018 - 17:47
Фото: НБУ послабив курс гривні
Фото: НБУ послабив курс гривні

Євро подорожчав до 30,75 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,22 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2621,9678 гривні за 100 доларів (+9,5468);

3075,5682 гривні за 100 євро (+2,3161);

4,2119 гривні за 10 рублів (+0,0728).

Курс долара на міжбанку в продаж 13 червня 2018 року підвищився на 5,5 копійки до 26,16 грн/дол, курс купівлі підвищився на 5 копійок до 26,14 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 1 копійку - до 30,78 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 червня 2018 року, 11:10 курс долара в продажу підвищився на 7 копійок до 26,19 гривень, курс купівлі долара підвищився на 6 копійок до 25,99 гривень за долар. Порівняно з даними 13 червня, курс євро у продажу підвищився на 9 копійок - до 31,03 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку 14 червня підвищився до 26,16 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,19 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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