НБУ она 14 января пустил официальный курс доллара ниже 28 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 января установлен на таком уровне: 27,9705 гривен за 1 доллар (-0,0755 грн). При этом курс доллара на 13 января составляет: 28,046 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается пятый день подряд после роста в начале года.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,02 гривен за доллар, курс в покупке до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 34,19 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн.