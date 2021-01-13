Курс доллара продолжил падение на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 28,00 гривен, евро - возле уровня 34,15 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,02 гривен за доллар, курс в покупке до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 34,19 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,0000 - 28,0200 грн/доллар, евро 34,1712 - 34,1928 грн/евро, российский рубль 0,3804 - 0,3808 грн/рубль.

Отметим, 12 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0300 - 28,0500 грн/доллар, евро 34,0563 - 34,0807 грн/евро, российский рубль 0,3787 - 0,3792 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,04 гривен за доллар. Курс на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 января установлен на таком уровне: 28,046 гривен за 1 доллар (-0,1578 грн). При этом курс доллара на 12 января составляет: 28,2038 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается четвертый день подряд после роста в начале года.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн.