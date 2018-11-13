НБУ повысил справочный курс доллара до 27,92 грн/доллар

Курс доллара стабилен
Справочное значение курса доллара на 13 ноября составило 27,92 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.
Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9203 гривен за доллар, что на 3 копейки выше, чем установленный 12 ноября (27,8987 гривен за доллар).
Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.
Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 13 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 2 копейки до 27,94 грн/доллар, курс в покупке вырос до 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек 31,40 гривен за евро.
В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 2 копейки до 28,07 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 2 копейки до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 29 копеек до 31,79 гривен за евро.