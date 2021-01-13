НБУ на 13 января опустил официальный курс доллара до 28 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,04 гривен за доллар. Курс на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 января установлен на таком уровне: 28,046 гривен за 1 доллар (-0,1578 грн). При этом курс доллара на 12 января составляет: 28,2038 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается четвертый день подряд после роста в начале года.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 28,09 гривен за доллар, курс в покупке до 28,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 34,16 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн.