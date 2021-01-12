Курс доллара продолжил падение на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 28,10 гривен, евро - возле уровня 34,15 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 28,09 гривен за доллар, курс в покупке до 28,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 34,16 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,0700 - 28,0900 грн/доллар, евро 34,1443 - 34,1686 грн/евро, российский рубль 0,3780 - 0,3785 грн/рубль.

Отметим, 11 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 34,1507 - 34,1749 грн/евро, российский рубль 0,3759 - 0,3763 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 января установлен на таком уровне: 28,2038 гривен за 1 доллар (-0,0809 грн). При этом курс доллара на 11 января составляет: 28,2847 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд после роста в начале года.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн.