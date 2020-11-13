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НБУ на 13 ноября повысил официальный курс доллара

Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,19 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 ноября установлен на таком уровне: 28,1963 гривен за 1 доллар (+0,0353 грн). При этом курс доллара на 12 ноября составляет 28,1610 гривен за 1 доллар.

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Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет третий день подряд после того, как он снижался в течение четырех дней.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,23 гривен за доллар, курс в покупке до 28,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,25 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, опрошенных РБК-Украина, курс доллара в ближайшее время может сместиться в сторону 28 гривен/доллар. А к концу года курс не должен превысить показатель в 29 гривен за доллар.

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