ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НБУ на 13 листопада підвищив офіційний курс долара

Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,19 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 листопада встановлено на такому рівні: 28,1963 гривень за 1 долар (+0,0353 грн). При цьому курс долара на 12 листопада становить 28,1610 гривень за 1 долар.

Популярні новини

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає третій день поспіль після того, як він знижувався протягом чотирьох днів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 12 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 28,23 гривень за долар, курс купівлі до 28,21 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,25 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, опитаних РБК-Україна, курс долара найближчим часом може зміститися в бік 28 гривень/долар. А до кінця року курс не повинен перевищити показник в 29 гривень за долар.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні