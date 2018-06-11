НБУ на 12 июня укрепил курс гривны до 26,09 грн/доллар

Евро подорожал до 30,76 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,09 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2609,1315 гривны за 100 долларов (-4,5101);

3076,1660 гривны за 100 евро (+4,0917);

4,1851 гривны за 10 рублей (+0,0145).

Курс доллара на межбанке в продаже 11 июня 2018 года понизился на 4,5 копейки до 26,11 грн/долл, курс покупки понизился на 1 копейку до 26,135 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 7 копеек - до 30,82 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 июня 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже понизился на 2 копейки до 26,15 гривен, в покупке курс доллара понизился на 1 копейку до 25,96 гривен за доллар. По сравнению с данными 8 июня, курс евро в продаже понизился на 5 копеек - до 31,02 гривен за евро.