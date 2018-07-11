НБУ на 12 июля ослабил курс гривны до 26,22 грн/доллар

Евро подорожал до 30,78 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,21 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2622,7255 гривны за 100 долларов (+1,8083);

3077,7684 гривны за 100 евро (+7,8881);

4,2235 гривны за 10 рублей (+0,0263).

Курс доллара на межбанке в продаже 11 июля 2018 года понизился на 1 копейку до 26,23 грн/долл, курс покупки сохранился на 26,22 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 8 копеек - до 30,80 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 июля 2018 года, в 11:05 курс доллара в продаже понизился на 1 копейку до 26,27 гривен, в покупке курс доллара повысился на 1 копейку до 26,08 гривен за доллар. По сравнению с данными 10 июля, курс евро в продаже понизился на 7 копеек до 30,94 гривен за евро.