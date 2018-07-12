НБУ на 13 липня послабив курс гривні до 26,23 грн/долар

Євро подешевшав до 30,58 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 13 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,23 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2622,8045 гривні за 100 доларів (+0,079);

3057,6655 гривні за 100 євро (-20,1029);

4,2163 4,2235 гривні за 10 руб. (-0,0072).

Курс долара на міжбанку у продажу 12 липня 2018 року підвищився на 0,5 копійки - до 26,24 грн/дол, курс купівлі також підвищився на 0,5 копійки - до 26,23 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 18 копійок - до 30,62 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 липня 2018 року, 11:15 курс долара в продажу підвищився на 1 копійку - до 26,28 гривень, курс купівлі долара підвищився на 2 копійки - до 26,10 гривень за долар. Порівняно з даними 11 липня, курс євро на продажу знизився на 2 копійки - до 30,91 гривень за євро.