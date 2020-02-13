НБУ на 13 февраля повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,49 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 февраля установлен на таком уровне: 24,4966 гривен за 1 доллар (+0,0730 грн). При этом курс доллара на 12 февраля составляет 24,4236 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 12 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей курс в продаже снизился на 3 копейки до 24,49 гривен за доллар, курс в покупке до 24,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,74 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 февраля справочный курс на уровне 24,48 грн/доллар, повысив его по сравнению с 11 февраля (24,41 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 12 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс евро вырос на 7 копеек до 26,87 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,38 (24,28 - 11 февраля), продажи - 24,58 (24,48 - 11 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,50 (26,41 - 11 февраля), продажи - 26,87 (26,80 - 11 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,53 - 11 февраля), продажи 3,87 (3,87 - 11 февраля) грн за 10 рублей.