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НБУ на 12 червня зміцнив курс гривні до 26,09 грн/долар

НовиниФінанси    11.06.2018 - 18:34
Фото: НБУ зміцнив курс гривні (НБУ)
Фото: НБУ зміцнив курс гривні (НБУ)

Євро подорожчав до 30,76 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 12 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,09 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2609,1315 гривні за 100 доларів (-4,5101);

3076,1660 гривні за 100 євро (+4,0917);

4,1851 гривні за 10 рублів (+0,0145).

Курс долара на міжбанку в продаж 11 червня 2018 року знизився на 4,5 копійки до 26,11 грн/дол, курс купівлі знизився на 1 копійку до 26,135 грн/дол. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок - до 30,82 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 червня 2018 року, 11:10 курс долара на продажу знизився на 2 копійки до 26,15 гривень, у купівлі курс долара знизився на 1 копійку до 25,96 гривень за долар. Порівняно з даними 8 червня, курс євро на продажу знизився на 5 копійок - до 31,02 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку 11 червня знизився до 26,11 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,15 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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