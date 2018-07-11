НБУ на 12 липня послабив курс гривні до 26,22 грн/долар

Євро подорожчав до 30,78 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 12 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,21 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2622,7255 гривні за 100 доларів (+1,8083);

3077,7684 гривні за 100 євро (+7,8881);

4,2235 гривні за 10 рублів (+0,0263).

Курс долара на міжбанку в продаж 11 липня 2018 року знизився на 1 копійку до 26,23 грн/дол, курс купівлі зберігся на 26,22 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 8 копійок - до 30,80 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 липня 2018 року, 11:05 курс долара на продажу знизився на 1 копійку до 26,27 гривень, курс купівлі долара підвищився на 1 копійку до 26,08 гривень за долар. Порівняно з даними 10 липня, курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 30,94 гривень за євро.